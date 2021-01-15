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Потепление прогнозируют синоптики на выходные в Казахстане
15 Января 2021 14:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики на ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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16-17 января на западе и севере республики, под влиянием Средиземноморского циклона, погода будет носить неустойчивый характер – местами ожидаются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере-снег, а также местами усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха.
На западе местами прогнозируется гололед. На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.
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