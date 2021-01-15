Потепление прогнозируют синоптики на выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики на ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16-17 января на западе и севере республики, под влиянием Средиземноморского циклона, погода будет носить неустойчивый характер – местами ожидаются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере-снег, а также местами усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха.

На западе местами прогнозируется гололед. На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.