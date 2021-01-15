+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -9 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Потепление прогнозируют синоптики на выходные в Казахстане

15 Января 2021 14:30
Поделиться:
Потепление прогнозируют синоптики на выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики на ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Более 17 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в столице
Из-за мороза занятия для учеников 0-4 классов столичных школ переходят на дистанционный формат Занятия в школах отменены 15 января в Атырауской области Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

16-17 января на западе и севере республики, под влиянием Средиземноморского циклона, погода будет носить неустойчивый характер – местами ожидаются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере-снег, а также местами усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха.

На западе местами прогнозируется гололед. На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив