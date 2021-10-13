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    11:27, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Потепление ожидается в Казахстане 14 – 16 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 14 - 16 октября 2021 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. Лишь 16 октября под влиянием ложбины Северо-западного циклона днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается дождь. На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури. Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе страны 15....23 тепла, на севере, востоке и в центре республики 7...15 тепла, на юге, юго-востоке республики 12....21 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.


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