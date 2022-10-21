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Потепление ожидается в большинстве городов Казахстана 21 октября

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Октября 2022, 00:19
Потепление ожидается в большинстве городов Казахстана 21 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На востоке страны прогнозируется снег и гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 10-12 тепла.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 16-18 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 10-12 тепла.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-8 тепла. На большей части области ожидается дождь.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 18-20 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 17-19 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Уральске переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 13-15 тепла. Ночью на северо-востоке области ожидаются сильные осадки - дождь, снег, на дорогах гололедица.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 17-19 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

Ранее сообщалось, что в 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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