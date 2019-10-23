Новости
Потепление ожидается на всей территории Казахстана
23 Октября 2019 13:59
Поделиться:
НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 24-26 октября, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеШтормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана Туманно и ветрено будет в Казахстане 22 октября Какой будет погода в Казахстане 21 октября
По данным синоптиков, в южных областях Казахстана под влиянием антициклона сохранится малооблачная и без осадков погода. Через северные и восточные области республики в предстоящие трое суток будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми здесь ожидаются осадки, туман и гололед. С усилением западного ветра возможно и возникновение метелей.
«А так как в тропосфере установились западные потоки, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантики, то на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха. Она предполагается выше обычной для данного периода на 2-5°С», - сообщает «Казгидромет».
Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в Акмолинской области
- Какая погода ждет казахстанцев 23 октября
- Штормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана
- Метель, туман и гололед ожидаются в СКО
- Туманно и ветрено будет в Казахстане 22 октября
- Сильный ветер и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в трех областях РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047