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Потепление ожидается на всей территории Казахстана

23 Октября 2019 13:59
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Потепление ожидается на всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 24-26 октября, передает МИА «Казинформ».

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По данным синоптиков, в южных областях Казахстана под влиянием антициклона сохранится малооблачная и без осадков погода. Через северные и восточные области республики в предстоящие трое суток будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми здесь ожидаются осадки, туман и гололед. С усилением западного ветра возможно и возникновение метелей.

«А так как в тропосфере установились западные потоки, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантики, то на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха. Она предполагается выше обычной для данного периода на 2-5°С», - сообщает «Казгидромет».

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Ключевые слова: Погода,
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