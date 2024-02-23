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    12:12, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Потепление ожидается на севере Казахстана

    мороз
    Фото: freepik.com

    Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 февраля 2024 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    По информации синоптиков, на западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков. На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

    - В температурном фоне на западе страны значительных изменений не ожидается, на севере и в центре республики – повышение ночью от 22-35 до 10-23 мороза, на востоке понижение ночью от 12-22 до 23-38 мороза, на юге и юго-востоке небольшое понижение до 8-23 мороза, - говорится в сообщении Казгидромета.

    Теги:
    Погода Казгидромет Зима
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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