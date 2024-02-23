Потепление ожидается на севере Казахстана

Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 февраля 2024 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

По информации синоптиков, на западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков. На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.