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Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня

29 Ноября 2021 11:08
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Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 30 ноября – 2 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый Западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха: днем в северной половине Казахстана до 0-5 тепла, в южной - до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла. Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза…5 тепла, днем до 3 мороза…5 тепла, в Мангыстауской области - 10 тепла. На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

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#Казгидромет   #Погода  
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