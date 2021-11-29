Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 30 ноября – 2 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый Западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха: днем в северной половине Казахстана до 0-5 тепла, в южной - до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла. Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза…5 тепла, днем до 3 мороза…5 тепла, в Мангыстауской области - 10 тепла. На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.