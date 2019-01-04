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Потепление и снегопады прогнозируют синоптики в Казахстане

4 Января 2019 13:45 166
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Потепление и снегопады прогнозируют синоптики в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 5-8 января,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казгидромет».

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«Отрог Сибирского антициклона, определявший морозную и преимущественно без осадков погоду, начнёт разрушаться и отступать на восток. На смену ему с центральных районов Европейской части России и с Чёрного моря на Казахстан вместе с циклонами и атмосферными фронтами будут поступать тёплые и влажные воздушные массы»,- говорится в сообщении.

В прогнозируемый период на большей части республики ожидается повышение температуры воздуха, но атмосферные фронты, перемещаясь с запада на восток будут вызывать снегопады, метели, сильный западный ветер, в западных и южных областях гололёд и туман.

 

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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