Потепление и снегопады прогнозируют синоптики в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 5-8 января,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казгидромет».

«Отрог Сибирского антициклона, определявший морозную и преимущественно без осадков погоду, начнёт разрушаться и отступать на восток. На смену ему с центральных районов Европейской части России и с Чёрного моря на Казахстан вместе с циклонами и атмосферными фронтами будут поступать тёплые и влажные воздушные массы»,- говорится в сообщении.

В прогнозируемый период на большей части республики ожидается повышение температуры воздуха, но атмосферные фронты, перемещаясь с запада на восток будут вызывать снегопады, метели, сильный западный ветер, в западных и южных областях гололёд и туман.