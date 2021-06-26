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    00:04, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Потепление и погода без осадков ожидается на территории Казахстана 26 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потепление и погоду без осадков прогнозируют на большей части территории Казахстана 26 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов тепла, днём 37-39 жары.

    В Актобе дождь с грозой, возможен град, скорость ветра 5-10, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 34-36 жары.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, скорость ветра 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днём сохраняется сильная жара – 40-42 градуса.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, скорость ветра 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, скорость ветра 7-12 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днём 27-29 тепла.

    В Кызылорде ясно, без осадков, скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градуса тепла, днём 34-36 жары.

    В Павлодаре дождь, скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 18-20 тепла.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, скорость ветра 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 29-31 жары.

    В Туркестане ясно, без осадков, скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 34-36 жары.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градус тепла, днём 36-38 жары.

    В Усть-Каменогорске дождь, скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 17-19 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, скорость ветра 2-7 м/с, ночью дождь с грозой. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

    В Шымкенте ясно, без осадков, скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары.

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