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    12:18, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Потепление и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 28-30 января 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Если в начале периода отрог антициклона еще сохранит погоду преимущественно без осадков практически на всей территории страны, то уже с 29 января на западные регионы начнет оказывать влияние Северо-западный циклон. А с 30 января на южные области – Южный циклон. Они принесут осадки в виде дождя и снега, а также существенное повышение температурного фона.


    Теги:
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