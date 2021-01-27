Потепление и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 28-30 января 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Если в начале периода отрог антициклона еще сохранит погоду преимущественно без осадков практически на всей территории страны, то уже с 29 января на западные регионы начнет оказывать влияние Северо-западный циклон. А с 30 января на южные области – Южный циклон. Они принесут осадки в виде дождя и снега, а также существенное повышение температурного фона.