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    14:41, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Потепление и осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 13-15 февраля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики. С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью. Остальная часть территории страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается, преимущественно, погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Погода Казгидромет
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