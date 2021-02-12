Потепление и осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды в Казахстане на 13-15 февраля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики. С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью. Остальная часть территории страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается, преимущественно, погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед», - говорится в сообщении.



