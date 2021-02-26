Потепление и осадки ожидаются на выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане 27 февраля- 1 марта. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с приближением Северо-Западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона.

Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке РК погода без осадков. Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.