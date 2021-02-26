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    12:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Потепление и осадки ожидаются на выходные в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане 27 февраля- 1 марта. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», с приближением Северо-Западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона.

    Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке РК погода без осадков. Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
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