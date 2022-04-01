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    12:37, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Потепление до 25 градусов ожидается на выходных в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 02-04 апреля 2022 года озвучили в Казгидромете, передает МИА «Казинформ».

    В предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон, который станет причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя и усиления ветра на западе и севере страны. А на остальной части республики, под влиянием поля повышенного давления, сохранится погода без осадков.

    С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, практически по всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: на западе до +15+23 градусов, на севере, в центре и на востоке страны до +8+18 градусов, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки до +17+25 градусов.

    Теги:
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