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    12:17, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Потенциал добычи полезных ископаемых в Мангистауской области остается нереализованным — эксперты

    Мангистауская область
    Фото: Pexels/Kazinform

    Агентство стратегического планирования и реформ в ответе на запрос агентства Kazinform предоставило информацию о возможностях сделать экономику Мангистауской области независимой от нефти.

    — Агентство провело анализ социально-экономической ситуации в Мангистауской области и сформировало ряд предложений. По данным Национального бюро статистики, за 9 месяцев 2023 года валовый региональный продукт Мангистауской области составил три триллиона 523,3 миллиарда тенге. Это 4,7% ВВП страны. Наибольшая доля в структуре валового регионального продукта приходится на горнорудную промышленность и разработку карьеров — 51%. Наименьшую долю занимают сферы искусства, развлечений и отдыха (0,3% ВРП), — говорится в сообщении агентства. 

    Отмечается, что в Мангистауской области имеются другие месторождения, кроме нефти и газа.

     
    — В регионе, кроме природных ископаемых, есть и другие месторождения. Но добыче нефти и газа уделяется особое внимание, потенциал добычи других полезных ископаемых остается нереализованным, — отмечается в ответе. 

    Специалисты агентства уверены, что и потенциал туристического направления в Мангистауской области может быть инструментом развития экономики.

    — Еще одно преимущество, которое может повысить конкурентоспособность региона — туризм. Если развивать сферу обслуживания с помощью туризма, это может оказать еще больший мультипликативный эффект на социально-экономическую ситуацию в регионе. Также есть большой потенциал развития транспортно-логистического направления Мангистауской области, в связи с географическим положением, — подчеркивают эксперты. 

    Специалисты агентства предлагают развивать четыре направления для полного раскрытия социально-экономического потенциала Мангистауской области и снижения рисков. По их мнению необходимо

    • уделять особое внимание твердым полезным ископаемым, повышать ресурсный потенциал минерально-сырьевой базы;
    • с учетом географических преимуществ области и культурных особенностей, в том числе близость к морю, наличие множества исторических памятников, вывести туризм в регионе на новый уровень;
    • с учетом имеющего международное значение транспортно-логистического и инфраструктурно-сервисного потенциала, увеличить нагрузку морских портов путем экспорта грузов и их транзита;
    •  привлекая технические, производственные кадры страны, экспортировать сервисные услуги в горно-рудной отрасли и разрабатывать карьеры.
    Теги:
    Геология Регионы Казахстана Регионы Экономика Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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