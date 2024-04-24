Потенциал добычи полезных ископаемых в Мангистауской области остается нереализованным — эксперты

Агентство стратегического планирования и реформ в ответе на запрос агентства Kazinform предоставило информацию о возможностях сделать экономику Мангистауской области независимой от нефти.

— Агентство провело анализ социально-экономической ситуации в Мангистауской области и сформировало ряд предложений. По данным Национального бюро статистики, за 9 месяцев 2023 года валовый региональный продукт Мангистауской области составил три триллиона 523,3 миллиарда тенге. Это 4,7% ВВП страны. Наибольшая доля в структуре валового регионального продукта приходится на горнорудную промышленность и разработку карьеров — 51%. Наименьшую долю занимают сферы искусства, развлечений и отдыха (0,3% ВРП), — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в Мангистауской области имеются другие месторождения, кроме нефти и газа.



— В регионе, кроме природных ископаемых, есть и другие месторождения. Но добыче нефти и газа уделяется особое внимание, потенциал добычи других полезных ископаемых остается нереализованным, — отмечается в ответе.

Специалисты агентства уверены, что и потенциал туристического направления в Мангистауской области может быть инструментом развития экономики.

— Еще одно преимущество, которое может повысить конкурентоспособность региона — туризм. Если развивать сферу обслуживания с помощью туризма, это может оказать еще больший мультипликативный эффект на социально-экономическую ситуацию в регионе. Также есть большой потенциал развития транспортно-логистического направления Мангистауской области, в связи с географическим положением, — подчеркивают эксперты.

Специалисты агентства предлагают развивать четыре направления для полного раскрытия социально-экономического потенциала Мангистауской области и снижения рисков. По их мнению необходимо