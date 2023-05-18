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    Потенциал Транскаспийского маршрута оценил вице-министр торговли РК

    18 Мая 2023, 18:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Объем перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос в 2,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы активно призываем использовать потенциал развития Транскаспийского международного транспортного коридора. В целом по статистике общая пропускная способность маршрута составляет 5,8 млн тонн грузов в год. Но за 2022 год перевезено 1,5 млн тонн грузов. Это в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2021 года. Если вникать в детали, то объем контейнерных перевозок составил 33 тысячи контейнеров двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), потенциал Транскаспийского международного транспортного коридора на сегодня уже составляет 80 тысяч контейнеров ДФЭ. За прошлый год было всего 33 тысячи», - сказал во время экономического форума ЕС-Центральная Азия вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.

    По его словам, члены Правительств стран-участниц ТМТМ в прошлом году собирались и отмечали важность этого маршрута.

    «Члены Правительств Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана приняли дорожную карту развития по устранению узких мест на этом маршруте до 2027 года. При этом рост объема поставок с учетом переориентации транзитных грузоперевозок между Азией и Европой составляет 200 тысяч», - добавил он.

    Говоря о потенциале Транскаспийского маршрута, спикер заявил, что помимо транзитных грузоперевозок, этот маршрут также позволяет отечественным производителям выйти на Европейский рынок.

    «Из 1,5 млн тонн грузов, которые были транспортированы в прошлом году, 60% - это экспорт казахстанских грузов. Уже сейчас можно отметить, что на ТМТК переориентирована значительная часть грузопотока казахстанского экспорта - это нефтехимия, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, зерновые и другие грузы. Мы считаем, что с ростом потенциала ТМТМ увеличится и экспорт казахстанской продукции», - заявил он.

    Он также добавил, что Правительством активно прорабатывается вопрос создания контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны морского порта Актау. Завершается строительство порта Курык.

    В начале года Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил активизировать создание транспортно-логистического хаба на базе специальной экономической зоны «Морпорт Актау».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Транспорт Минторговли
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