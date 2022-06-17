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    Потенциал стран ЕАЭС позволяет полностью обеспечивать наши рынки продтоварами - Касым-Жомарт Токаев

    17 Июня 2022, 20:11

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача.

    Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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