15 Июня 2022 18:06

Потенциал сокращения выбросов парниковых газов определят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялся круглый стол на тему «Зеленые технологии в контексте угольной генерации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие и.о. председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Жанар Игенова отметила роль генерации угля в мировом энергобалансе, в том числе и в Казахстане. Также она подчеркнула, что в Казахстане сформирована основа для зеленого роста и развития, проводится последовательная политика, направленная на переход к «зеленой» экономике, снижение воздействия на окружающую среду в целом и снижения выбросов парниковых газов в частности.

«В настоящее время ведется работа по разработке стратегии низкоуглеродного развития, которая должна быть принята до конца текущего года и которая определит потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Казахстане и необходимые для этого технологические решения и инвестиции в основные сектора экономики, в том числе с учетом отраслевого подхода, учитывая роль угольной промышленности в экономике страны», - сказала Жанар Игенова.

Особой позицией в развитии угольных технологий и инновации поделился профессор кафедры тепловых энергетических установок» Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева Кибарин Андрей.

По словам спикера, чтобы устранить экологические неприятности, связанные с использованием угля, и тем самым снять ограничения на пути дальнейшего увеличения объемов его потребления в Казахстане, должны быть разработаны и внедрены технологии, обеспечивающие наряду с недопущением выбросов в окружающую среду «стандартных» и парниковых загрязнителей, высокую степень преобразования химической энергии угля в конечные формы энергии - тепловую, электрическую, а также преобразованные химические вещества и энергоносители, такие как моторные топлива, метанол, и, наконец, водород.

«Казахстан - угольная держава и у нас еще есть время, чтобы разработать, внедрить чистые угольные технологии. Необходимы научные исследования, опытно-конструкторские работы, широкомасштабные исследования по газификации угля, получению преобразованных химических веществ, энергоносителей», - сказал Андрей Кибарин.

По итогам встречи представители уполномоченных органов и угольной промышленности обсудили возможности внедрения в Казахстане технологий «чистой» угольной генерации, отметив, что в дальнейшем работа в рамках данного направления будет продолжена, с учетом разрабатываемой стратегии низкоуглеродного развития.