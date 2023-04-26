Потенциал СЭЗ «Химический парк Тараз» презентовали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международный экономический и инвестиционный форум «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023» («ZHEIF-2023») проходит в Таразе. В рамках форума гости знакомятся с достижениями региона, открываются новые предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Потенциал специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» презентовали в Шуском районе.

Как сообщалось ранее, Указ о создании десятой по счету СЭЗ в Казахстане «Химический парк «Тараз» сроком до 2037 года подписал Президент РК в 2012 году в связи с высоким потенциалом развития в регионе химической отрасли.

Жамбылский регион для создания подобной СЭЗ имеет значительные минеральные ресурсы, высокий транзитный потенциал, исторически сложившуюся структуру химической промышленности, энергетики, квалифицированных специалистов для химической отрасли. СЭЗ «Химический парк «Тараз» занимает на территории Шуского района 505 га, здесь имеется вся необходимая инфраструктура по обеспечению предприятий электроэнергией, водо- и газоснабжением.

В рамках проходящего в Жамбылской области форума «ZHEIF-2023» на базе специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в Шуском районе под председательством первого заместителя акима области Нуржана Календерова прошло совещание по вопросам развития инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на территории данной экономической зоны. Иностранным инвесторам был представлено развитие инфраструктуры жамбылского региона.

Руководитель дирекции по стимулированию бизнеса АО «QazIndustry» Арыстанбек Сагиев в своем докладе разъяснил детали государственной помощи инвесторам, намеревающимся начать бизнес.

Председатель правления СЭЗ «Химический парк Тараз» Кайрат Мукамбеткалиев рассказал о проектах, которые будут реализованы в ближайшее время, акцентировав внимание на возможностях, которые предоставлены для предпринимателей.

Специальная экономическая зона «Химический парк Тараз» создана для ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня обслуживания, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в приоритетные отрасли. Сейчас здесь зарегистрировано пять участников, реализующих пять инвестпроектов общей стоимостью 249,7 млрд тенге. В том числе проекты по производству геосинтетических мембран, цианида натрия и ферросилиция. Планируется создание 2 тысяч новых рабочих мест.

«СЭЗ «Химический парк Тараз» представляет собой промышленную площадку с готовой инфраструктурой, где участникам предоставляются налоговые и таможенные льготы. СЭЗ имеет благоприятное географическое положение, умеренный климат и транспортно-логистический потенциал. Мы готовы оказать содействие инвесторам, планирующим реализовать здесь свой проект. В регионе планируется реализация проекта ТОО «Тас Маркет» по строительству ветровой электростанции мощностью 600 МВт. Товарищество взяло на себя обязательства по передаче энергии по сниженным ценам для реализации проектов других участников. Считаю, что это будет способствовать повышению инвестиционного потенциала региона», - сказал первый заместитель акима области Нуржан Календеров.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний. Цель форума - формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство.

Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Форум предоставит участникам возможность послушать выступления лидеров бизнес-сообщества и государственных деятелей, а также принять участие в панельных дискуссиях.

Организаторы полагают, что проведение международного инвестиционного форума должно способствовать развитию благоприятного инвестиционного климата области.

По данным областного управления экономики и бюджетного планирования, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 423,1 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности за прошедший год составили 122,7 млрд тенге (рост в 1,6 раза). Объем производства продукции легкой промышленности увеличился в 3,3 раза, химической промышленности – на 7,7%. До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1 тыс. 154 проекта. Сумма привлеченных в регионе инвестиций за первое полугодие 2023 года составила 155,8 млрд тенге.