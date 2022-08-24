Потенциал перевозок казахстанских грузов по Транскаспийскому маршруту оценивается в 4 млн тонн в год

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Бакинский морской порт заключили меморандум о сотрудничестве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «Қазақстан темір жолы».

АО «НК «ҚТЖ» ведет работу по наращиванию объемов по всем транзитным направлениям. Перспективным маршрутом является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Объем перевозок грузов за 7 месяцев 2022 года составил 845,2 тыс. тонн, увеличившись на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем перевозок грузов контейнерами составил 17,6 тыс. ДФЭ, увеличившись на 33%. Об этом сообщили в казахстанской железнодорожной организации.

По данным КТЖ, потенциал перевозок только казахстанских грузов по ТМТМ оценивается более чем в 4 млн тонн в год. В условиях изменившихся международных цепочек поставок логистические операторы Северного маршрута Китай – Европа также могут переключить свои объемы на этот маршрут.

Для эффективной организации транзита через этот коридор требуется согласованность действий всех участников ТМТМ, а также устранение «узких» мест, ограничивающих рост объемов перевозок.

Меморандум между КТЖ и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» направлен на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющего повысить транзитный потенциал двух стран.

В рамках взаимодействия планируется увеличение пропускной способности инфраструктуры каспийских портов двух стран, ведение стабильной взаимовыгодной тарифной политики и повышение эффективности планирования перевозок и необходимых логистических ресурсов.



