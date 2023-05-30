Потенциал отечественной медицины для внедрения технологических трендов изучает «QazInnovations»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице обсудили вопросы инновации экосистемы медицинской сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия эксперты рассказали о последних технологических трендах и разработках в области медицины, которые могут повлиять на будущее отрасли, а также обсудили вопросы об инновациях экосистемы медицинской сферы Казахстана.

По словам директора центра развития инновационной экосистемы «QazInnovations» Мадияра Абилова, поставлена задача - провести форсайтные исследования, технологическое прогнозирование в области MedTech (медицинские технологии) в целях выявления проблем, барьеров и вызовов отрасли.

«Нам, как организации, никак не аффилированной со сферой здравоохранения, Правительство поручило совместно с Министерством здравоохранения РК провести это исследование. Наша основная цель заключается в том, чтобы выявить перспективные ниши, технологии, тренды и продукты в сфере медицины, куда правительству необходимо вложиться, а также выяснить, где у нас есть потенциал. Для этого у нас есть определенные заделы, производство, сырье, конкретные проекты, стартапы и какие-то исследования», - сказал Мадияр Абилов.

Спикер отметил, что на заседании совета по технологической политике при Правительстве РК, были определены три приоритета.

«Именно медицинская отрасль и здравоохранение вошли в три основные направления, определенные Советом по технологической политике при Правительстве РК – MedTech, AgriTech, GreenTech для более глубокого изучения и внедрения инноваций. AgriTech – это потому, что мы аграрная страна, то есть у нас есть в этом потенциал, а GreenTech – развитие «зеленых» технологий, энергоэффективности и энергосбережения, то есть туда движется весь мир. MedTech – здоровье нации в целом. Пользуясь случаем, хочу сказать, что на второе полугодие и на следующий год у нас запланированы форсайтные исследования по направлениям AgriTech и GreenTech. Хочу отметить, что в Казахстане последний технологический прогноз проводился более 10 лет назад. После этого на аналитику от Правительства не было заказов», - добавил директор центра развития инновационной экосистемы «QazInnovations».

Мадияр Абилов также рассказал о том, что MedTech поделен на четыре основных отраслей.

«Мы не медики и не специалисты сферы здравоохранения. Мы отвечаем за формирование инновационной политики страны. То есть, мы нанимаем специалистов из разных отраслей медицины. Благодаря тесному сотрудничеству с ними ведется данная работа. Отмечу, что мы поделили MedTech на 4 основные отрасли. Первая - фармацевтика, то есть лекарственные средства. Второе – все, что связано с искусственным интеллектом. Третье – медицинское оборудование, куда входят КТ, МРТ и т.д. Четвертое – медицинские изделия вплоть до шприцов и перчаток», - пояснил спикер.