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    12:07, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Потенциал общественных советов усиливают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по усилению потенциала общественных советов рассказал министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения публичности работы общественных советов предпринимаются меры по широкому освещению их итогов деятельности в средствах массовой информации и социальных сетях. Так, министерством утвержден медиа-план по освещению деятельности общественных советов на 2022 год, где предусмотрены мероприятия с конкретно указанными исполнителями и сроками. Помимо этого, министерством продолжается работа по повышению потенциала общественных советов», – проинформировал Аскар Умаров в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в марте проведены 3 семинара-тренинга с привлечением членов общественных советов, созданных с участием центральных государственных органов, местных представительных органов и субъектов квазигоссектора.

    «В рамках проекта грантового финансирования «Развитие института общественных советов» организованы 6 региональных обучающих семинаров для общественных советов различного уровня. В целях обмена положительной практикой и опытом, члены общественных советов республики приняли активное участие в экспертном обсуждении, организованного в рамках X Гражданского форума на тему «Общественные советы Республики Казахстан: опыт и перспективы», - отметил министр.

    «Кроме того, 17 марта 2022 года совместно с Ассоциацией юристов Инициатива верховенства права в Казахстане (при содействии USAID) был проведен тренинг по усилению потенциала членов общественных советов с включением интерактивных сессий по обмену опытом, стратегическому планированию и совершенствованию деятельности общественных советов», - добавил А. Умаров.


    Теги:
    Правительство Аскар Умаров Общество МИОР
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