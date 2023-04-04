Потенциал обрабатывающей промышленности и причины удорожания топлива: что обсуждали в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось заседание Правительства РК. Члены Кабмина обсудили ряд актуальных для страны вопросов в рамках реализации поручений Главы государства. Подробности, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Причины повышения цен на топливо

Одним из самых обсуждаемых вопросов стало решение повысить цены на горюче-смазочные материалы.

Премьер-Министр Алихан Смаилов РК назвал причины повышения цен на бензин и дизельное топливо. Он сообщил, что в марте потребление ГСМ выросло на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи, в текущем году страна, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тысяч тонн.

«Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет», – сказал Премьер в кулуарах после заседания Правительства.

Глава Кабмина не исключил, что повышение цен на топливо окажет определенное влияние и на рост инфляции в стране.

«Действительно, рост цен на ГСМ окажет определенное влияние на инфляционные процессы. Если посмотреть на прямое его влияние, то, учитывая долю потребительской корзины дизтоплива в размере 0,4 и бензина АИ-92 порядка 2%, это в среднем на душу населения, то прямое влияние на общий уровень инфляции составит порядка 0,35%. Это прямое влияние», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, будет еще и опосредованное влияние.

«Учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей, будет определенный мультипликативный эффект, но, как вы правильно заметили, Глава государства ставит перед нами задачу по снижению уровня инфляции к концу года в два раза. Поэтому Правительство принимает системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов», – отметил Премьер.

Индустриализация и модернизация инфраструктуры

Говоря о планах по совершенствованию законодательства в сфере геологии в рамках поручений Главы государства, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил о запланированном внесении пакета поправок в действующее законодательство, предусматривающее рациональное и комплексное использование недр при проведении операции по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, путем обеспечения достоверного учета извлекаемых и погашенных в недрах запасов.

«Это позволит осуществлять извлечение из недр полезных ископаемых в полном объеме, не допуская выборочную отработку богатых участков», - отметил министр.

Марат Карабаев также озвучил запланированные меры по индустриализации, локализации производства и модернизации инфраструктуры.

«До 2029 года планируется ввод в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест», – сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

По его словам, реализация данных проектов обеспечит объем производства на сумму порядка 9 трлн тенге, импортозамещение прогнозируется на уровне 5 трлн тенге, экспорт 4,2 трлн тенге.

Согласно докладу министра, потенциал развития обрабатывающей промышленности за счёт внутренних резервов составляет 46,3 млрд долларов США. К числу основных отраслей, которые обладают наибольшим потенциалом для развития, относятся машиностроение, химическая промышленность, металлургия, легкая промышленность и строительные материалы.

«Сейчас ведется работа по следующим направлениям: усиление норм в части заключения офтейк-контрактов и долгосрочных договоров; установление обязательств крупных предприятий (недропользователей) по принятию Программ развития внутристрановой ценности сроком не менее 3 лет, включающие в себя вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, заключение договоров, создание пояса МСБ, социальное обеспечение и т.д», – заключил спикер.

Что будет с ценами на газ

В Казахстане намерены поднять цены и на газ. Об этом сообщил теперь уже экс-министр энергетики Болат Акчулаков. По его словам, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым: 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию.

«В этой связи, согласно поручению Главы государства, до конца 1-го полугодия т.г. совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и нацэкономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа. Также совместно с Министерством национальной экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь», – добавил Болат Акчулаков.

Он также сообщил о том, что приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа.

«Кроме того, ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате, начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году. Также достигнуты договоренности с Газпромом по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты», – заключил Болат Ачулаков.

Прозрачность процесса аттестации педагогов

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о планах по автоматизации процесса аттестации педагогов.

По его словам, одной из основных проблем является сохранение принципов объективности, прозрачности и академической честности при проведении аттестации.

«В целях регулирования данных проблем основным инструментом станет автоматизация процесса аттестации. Говоря простым языком, аттестация будет проводиться по принципу «нажатия одной кнопки». То есть учитель только подтверждает, что намерен пройти аттестацию, а личные документы аттестуемого и соответствующие материалы, определяющие уровень его квалификации, автоматически суммируются и анализируются информационной системой, которая в кратчайшие сроки подводит итоги», – отметил министр.

Одним из проблемных вопросов образовательного процесса по-прежнему остается безопасность в школах. Министр заверил, что работа в данном направлении ведется.

«Мною было поручено исследовать организации образования на предмет безопасности, мероприятие завершено. В нем участвовали 162 мониторинговые группы, куда были привлечены более 800 человек – это сотрудники органов внутренних дел, управления образования, ЧС, и нашего департамента по обеспечению качества», – сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

Глава ведомства пообещал до 1 сентября обеспечить тревожными кнопками все организации образования.

«Скоро группы предоставят информацию, но уже по предварительным данным я вижу, что есть определенные проблемы касательно подключения к ЦОУ видеокамер и обеспечения тревожными кнопками. Еще одна проблема – качество охраны. Проведено совещание с участием местных исполнительных органов по усилению мер безопасности и выделению на это необходимых сумм. Уже к 1 сентября все организации образования будут стопроцентно обеспечены оборудованием охранных средств», – заверил глава ведомства.

В стране построят 655 объектов ПМСП

Свои насущные вопросы имеются и в сфере здравоохранения. В частности, как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, уровень износа зданий медицинских учреждений превышает 40%.

«Уровень износа зданий медицинских организаций составляет 44,7%. При этом большинство действующих стационаров не соответствуют требованиям международных стандартов. В рамках утвержденного Национального проекта предусматривается строительство 655 объектов ПМСП, также модернизация 32 многопрофильных центральных районных больниц путем оснащения, проведения капитальных ремонтов, реконструкции. Это в свою очередь позволит обеспечить доступность медицинской помощи для сельского населения», – сказала Ажар Гиният.

Что касается уровня обеспеченности страны врачами, то этот показатель, по ее словам, сопоставим с показателями ЕС.

«На сегодня в системе здравоохранения работают 267 тысяч медицинских работников, в том числе более 78 тысяч врачей, 188,8 тысячи средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 40,9, средними медицинскими работниками – 98,7, что сопоставимо с показателями стран ЕС. Потребность кадров системы здравоохранения составляет 7 621 единицу, из них врачей 3 916 единиц и средних медицинских работников – 3 705 единиц», – добавила министр.