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Потенциальный соперник Головкина проведет важнейший бой в карьере
19 Ноября 2021 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 ноября в Лас-Вегасе состоится боксерский бой в средней весовой категории между бразильцем Эскивой Фалькао (28-0, 20 КО) и канадцем Патрисом Вольны (16-0, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Победитель поединка станет официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым в настоящее время владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).
Вольны накануне этого важнейшего боя в своей карьере заявил, что готов продемонстрировать все плоды своих усилий против Фалькао.
«Я так много работал, чтобы достичь этого, и у меня будет сцена, чтобы доказать это. Я готов!» — цитирует Вольны Rds.ca.
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