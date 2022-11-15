Потенциальный объем прироста запасов в «КазМунайГазе» оценивают в 2,2 млрд баррелей нефти

15 Ноября 2022, 15:19

15 Ноября 2022, 15:19

Потенциальный объем прироста запасов в «КазМунайГазе» оценивают в 2,2 млрд баррелей нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Потенциальный объем прироста запасов в национальной компании «КазМунайГаз» составляет около 2,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потенциальный объем прироста запасов составляет около 2,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В ближайшие 5 лет планируются работы по бурению 42 поисковых и оценочных скважин», - сказал ведущий специалист финансового департамента компании «КазМунайГаз» Максат Байзатов на встрече с потенциальными розничными инвесторами в Астане.

По его словам, у компании есть различные источники увеличения своих запасов, а также уникальные права на приобретение новых лицензий и активов, продаваемых в Казахстане.

В перспективе «КазМунайГаз» рассматривает ряд проектов: направленные на увеличение уровня добычи на месторождениях Кашаган и Тенгиз. Активно реализуются проекты по разведке и добыче нефти на суше – «Тургай палеозой», «Каратон – Подсолевой», морские проекты, такие как Абай, Исатай, Женис, Аль-Фараби, Курмангазы, затраты по которым несут стратегические партнеры на период разведки.

Ранее сообщалось, что долг «КазМунайГаза» составляет около 10 млрд долларов. После выхода на IPO национальная компания «КазМунайГаз» планирует в течение 3 лет производить ежегодные дивиденды в размере не менее 200-250 млрд тенге при условии, что среднегодовая цена на нефть марки Brent будет не менее 70 долларов за баррель. Фонд «Самрук-Казына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО «КазМунайГаз», намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составила 8 406 тенге, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге.

Прием заявок инвесторов стартовал 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года.