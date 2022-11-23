Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии в 2024 году

23 Ноября 2022, 15:33

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент Джо Байден стал самым старым действующим президентом США. 20 ноября ему исполнилось 80 лет. В случае его отказа от переизбрания в 2024 году, у демократов есть несколько кандидатур, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на Fox News.

В качестве логичного выбора для демократов рассматривается вице-президент Камала Харрис. Бывший сенатор Калифорнии, 58 лет, является первой женщиной - вице-президентом в истории страны. Она также является первой афроамериканкой и первой американкой азиатского происхождения.

Другим кандидатом является министр транспорта Пит Буттиджиг. Он был одним из самых востребованных заместителей для национально-демократической партии во время недавно прошедших промежуточных выборов. П.Буттиджиг был одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Несмотря на то, что 81-летний сенатор Берни Сандерс старше Дж.Байдена, он продолжил свою политическую деятельность после того, как сделал две неудачные заявки в Белый дом. В то время как мало кто ожидает, что Б.Сандерс снова выдвинет свою кандидатуру на пост президента, законодатель имеет глубокую базу поддержки в левом крыле Демократической партии, которые его поддерживали в избирательных кампаниях 2016 и 2020 годов.

Калифорнийский демократ Ро Ханна в последние месяцы путешествовал по стране, рекламируя свою книгу о достоинстве в эпоху цифровых технологий. Р.Ханна не скрывает свою заинтересованность в баллотировании в Белый дом. Однако он мало известен за пределами своего калифорнийского округа.

У демократов есть несколько популярных губернаторов, которые могли бы организовать эффективную кампанию.

В штате Мичиган, губернатор Гретхен Уитмер выиграла переизбрание в этом месяце более чем на 10 процентных пунктов, несмотря на энергичный вызов со стороны республиканцев. Г.Уитмер также имеет прочные связи с профсоюзами, основной группой, которая сыграла важную роль в кампании Дж.Байдена от Демократической партии в 2020 году.

Также губернатор штата Калифорнии Гэвин Ньюс рассматривается как потенциальный претендент на Белый дом. Ньюс, как и Уитмер, только что был переизбран с большим отрывом голосов на второй срок.

Фото: static.nation-news.ru