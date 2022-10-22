Потенциальные инвесторы могут получить ИИН и ЭЦП в загранучреждениях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством на постоянной основе ведется работа по улучшению инвестиционного климата в РК. Об этом говорится в ответе министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством Республики Казахстан, в целом, на постоянной основе ведется работа по улучшению инвестиционного климата в Республике Казахстан. В целях упрощения процедуры порядка получения инвесторской визы для нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан, внесены изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 1265 в части регламентирования и сокращения срока оказания государственной услуги «Выдача ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан» с 5 до 3 рабочих дней», - отмечено в ответе Серика Жумангарина.

Кроме этого, как отметил глава Минторговли, в целях упрощения процедуры порядка получения 2 инвесторской визы для нерезидентов Республики Казахстан реализован функционал по оформлению однократных электронных инвесторских виз посредством визово-миграционного портала на основании согласованного приглашения на въезд иностранного инвестора в Республику Казахстан.

В ведомстве поясняют, что согласно правилам оформления приглашений, согласования приглашений (приказ МИД и МВД от 24.11.2016г. 11-1-2/555 и 28.11.2016г. 1100) виза оформляется на основании письменного обращения приглашающей стороны при наличии ходатайства уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям через территориальные подразделения миграционной службы. Приглашающая сторона высылает номер визовой поддержки иностранцу, после чего иностранец обладатель однократной визы «А5- инвесторская» посредством визово-миграционного портала распечатывает визу не посещая загранучреждение. Данный функционал предоставляет иностранному инвестору возможность оформить однократную электронную визу категории «А5» без дополнительных затрат времени и дорожных расходов. Кроме того, для предоставления возможности получения иностранными гражданами государственных услуг на территории Республики Казахстан проведена работа по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) иностранным гражданам. Потенциальный инвестор может получить как ИИН, так и ЭЦП в загранучреждении Республики Казахстан по принципу «одного заявления».