Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы

5 Ноября 2022, 23:18

5 Ноября 2022, 23:18

Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная группа астрономов объявила об открытии крупного астероида, который может быть опасен для Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Астероид 2022 AP7 шириной в 1,5 километра пересекает орбиту Земли, что создает небольшую вероятность столкновения в далеком будущем, сообщается на сайте Astra news.

Возможная угроза исходит из того факта, что траектория астероида будет медленно меняться из-за множества гравитационных сил, которые влияют на него. Поэтому ученым довольно трудно делать точные долгосрочные прогнозы, но, согласно их расчетам, ни в настоящее время, ни в будущем астероид не должен столкнуться с Землей.

По заявлению исследовательской группы NOIRLab, недавно открытый астероид является самым крупным потенциально опасным для Земли объектом, который был обнаружен за последние восемь лет. Астероид находится в нескольких миллионах километров от Земли и ему потребуется пять лет, чтобы сделать оборот вокруг Солнца.

Исследователи говорят, что если астероид такого размера врежется в Землю, то окажет разрушительное воздействие на жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Пыль, выброшенная в воздух, произведет сильный охлаждающий эффект, спровоцировав события вымирания, подобного которому не наблюдалось на Земле миллионы лет.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astronomical Journal. Астероид обнаружили вместе с двумя другими околоземными астероидами с помощью телескопа Виктора М. Бланко.

По информации сайта Astra news, около 30 000 астероидов всех размеров, в том числе около 850 астероидов размером более километра в ширину, занесены в каталог Near Earth Objects. Ни один из них не представляет угрозы для Земли в течение следующих 100 лет.

Фото: из открытых источников