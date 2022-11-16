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Потенциал Казахстана огромный – эксперт о росте ВВП страны

16 Ноября 2022, 17:44
Потенциал Казахстана огромный – эксперт о росте ВВП страны
16 Ноября 2022, 17:44

Потенциал Казахстана огромный – эксперт о росте ВВП страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Потенциал роста ВВП страны озвучил старший партнер CSI (Центра стратегических инициатив) Олжас Худайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующее направление образа будущего — это параметры самого государства. У нас ВВП - примерно 200 млрд долларов, при производительности труда в 5-6 раз меньше, чем в развитых странах. Наше ВВП легко может превышать 1 трлн долларов США при том же населении. В части населения нас должно быть не 20 млн, а значительно больше - это не только обеспечит устойчивость, прибыльность многих видов бизнеса, которые ориентируются на рынок сбыта, но в долгосрочном плане это устойчивость государства», - сказал Олжас Худайбергенов на Форуме стратегических инициатив.

По его словам, чем больше людей, тем больше страна претендует на то, чтобы быть субъектом, а не объектом глобальной политики. Нас должно быть много.

«При этом, когда мы говорим про государственную политику, хотелось бы, чтобы та часть населения, которая близка к принятию решений, понимала, что и куда идет, чтобы они помогали друг другу. Казахстан на низком старте, потенциал страны огромный. Я надеюсь, что весь этот потенциал будет реализован», - заключил эксперт.


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