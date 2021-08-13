Потасовку среди посетителей на Шымбулаке прокомментировали в полиции
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Потасовка среди посетителей произошла в курортной зоне «Шымбулак» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как стало известно посетитель Шымбулака не впускал в кабину другого посетителя. В то же время, когда сотрудник курортной зоны вмешался, мужчина ударил его. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал директор Шымбулака Ринат Абдрахманов.
В департаменте полиции города Алматы проинформировали, что заявление от сотрудника «Шымбулак» поступило 12 августа.
«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 ч.1 УК РК. Личность подозреваемого и другие обстоятельства дела устанавливаются, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК», - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
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