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    14:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    Потасовка с полицейскими: в Костанайском департаменте полиции прокомментировали нашумевшее видео

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Распространяемое в сети видео, где в городе Житикаре полицейские силой задерживают нетрезвого горожанина, прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Через мессенджеры распространяется видео с участием трёх мужчин, двух женщин и ребёнка. На видео зафиксирована потасовка трех мужчин, двое из которых - полицейские, пытающиеся скрутить мужчину. В это время одна из женщин снимает, другая пытается вырвать своего мужа из рук полицейских. При это в разговоре присутствует нецензурная речь. И все это происходит на глазах маленького ребёнка.

    По информации полиции, в настоящее время по факту распространения видео, на котором сотрудники полиции задерживают гражданина, находящегося в общественном месте в нетрезвом состоянии, проводится проверка.

    «Будет дана принципиальная оценка правомерности действиям патрульных полицейских при задержании 39-летнего жителя города Житикара, - прокомментировали в ДП. — В настоящее время факт мелкого хулиганства, которое выразилось в появлении в общественном месте в нетрезвом виде и нецензурной брани - зарегистрирован, на нарушителя составлен административный протокол по статье 434 КоАп РК».

    Начальник отдела полиции Житикаринского района Булат Иманов отметил, что он незамедлительно встретился с участниками конфликта.

    «В отношении сотрудников полиции начато дисциплинарное производство, будет также изучено видео с жетона»,- резюмировали в полиции.




    Теги:
    МВД РК Костанайская область Видео Правоохранительные органы
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