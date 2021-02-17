Посылка с сюрпризом: в «Казпочте» прокомментировали инцидент с «утерянным» телефоном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по почтовым услугам и E-commerce АО «Казпочта» Алия Сугирбаева рассказала о проведенном расследовании скандального инцидента с утерей сотового телефона в посылке из США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международное почтовое отправление поступило из США назначением Казахстан, город Алматы, транзитом с рейса Стамбул. 22 января 2021 года по прибытии авиарейса данное почтовое отправление было передано работниками участка города Алматы, которые сразу же после прилета предъявили почтовое отправление на таможенный досмотр сотрудникам таможенного поста «Жетысу» департамента таможенного контроля города Алматы. В соответствии с таможенным законодательством все поступающие международные отправления подлежат обязательной проверке и таможенному досмотру. При досмотре сотрудники таможенных постов сверяют данные отправления с таможенной декларацией, где указываются адреса отправителя, получателя, а также полный перечень наименований товаров-вложений, и стоимость каждого вложения. В ходе таможенного досмотра сотрудником таможенного поста «Жетысу» установлено, что согласно таможенной декларации в перечне вложения товаров в почтовом отправлении данного клиента сотовый телефон не был указан», - сказала Алия Сугирбаева на брифинге в «Казпочте».

Также, по ее словам, согласно данным сканирования почтового отправления без вскрытия с использованием рентген-телевизионной установки наличие сотового телефона не подтверждено.

«Компанией был подан официальный запрос в департамент государственных доходов города Алматы на просмотр архива рентген-телевизионного оборудования по проверке вышеуказанного почтового отправления. 12 февраля сотрудниками госдоходов представлен официальный ответ и составлен акт о том, что согласно архивам видеоматериалов на проверку посылки органами таможенного досмотра сотового телефона в данной посылке не было изначально», - отметила спикер.

«Отправителем данного отправления является не интернет-магазин, а физическое лицо, получателем указан Гришко Илья. Также согласно декларации 72 в перечне вложения почтового отправления сотовый телефон марки iPhone модель 12 не указан, что подтверждено всеми соответствующими документами. Более того, хочу сказать, что в случае пересылки сотового телефона его отправитель обязательно в таможенной декларации должен был указать его стоимость», - заключила А. Сугирбаева.

Напомним, 10 февраля в ряде СМИ вышли сюжеты с участием столичного жителя Ильи Гришко, который пожаловался на утерю якобы заказанного им мобильного телефона в посылке «Казпочты». В подтверждение своим словам И. Гришко продемонстрировал заклеенную скотчем коробку.