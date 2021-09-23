Посвященный возрождению забытых традиций проект Jas nomad стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султан в рамках празднования 30-летия Независимости страны запустило проект JAS NOMAD, посвященный возрождению забытых казахских традиций и обычаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Проект будет проходить в онлайн-формате до декабря 2021 года как комплекс мероприятий, направленных на сохранение забытых казахских традиций и обычаев среди молодежи.

«В основном мы будем проводить мероприятия онлайн. Контент будет производиться на нашем YouTube-канале по направлениям: названия и история национальных костюмов, национальная кухня, национальные инструменты, разделка мяса. В том числе пройдут два мероприятия офлайн по рукоделию, гончарному делу и шитью в виде мастер-классов в октябре», — рассказал специалист по поддержке молодежных инициатив КГУ «Астана жастары» Олжас Амангелды.

По словам организаторов, проект будет реализовываться до конца года. Контент будет выходить онлайн в виде 25 видеороликов на казахском и русском языках.

На церемонии открытия 15 участников проекта с помощью инструктора собрали юрту.

Один из тренеров проекта – руководитель Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Батырхан Жумабаев отметил, что эта инициатива очень важна для молодежи столицы, так как расширяет ее кругозор о национальных ценностях.

«JAS NOMAD - важное мероприятие для молодежи города. Я буду подсказывать, направлять, обучать молодежь забытым традициям, так как являюсь историком, этнологом. К сожалению, сейчас большая разница между городом и селом. Молодежь из села сильно отличается от городской. Мы должны гордиться тем, что вышли из аула. Не зря казахи говорили: «Аул- основа нации». Раньше казахи в этот период осени – бабье лето – уже собирали юрты и переезжали в осеннее жилье (күзеу) из камня, сырцового кирпича, далее переезжают на зимовку. Вот об этом мы и будем рассказывать на мастер-классах», — поделился Батырхан Жумабаев.

Принять участие в проекте могут все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Для этого необходимо заполнить Google-форму в шапке профиля Instagram «Астана жастары». Участие бесплатное.