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Посвященный памяти Бауыржана Момышулы турнир по боксу проходит в Москве

18 Декабря 2021 20:40
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Посвященный памяти Бауыржана Момышулы турнир по боксу проходит в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве открылся турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза Бауыржана Момышулы и приуроченный к 80-летию битвы за Москву, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Молодежь должна быть воспитана на благородных традициях. Традиция - это не мертвая реликвия прошлого, это боевое могучие оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих боев и битв настоящего и будущего», - процитировал слова легендарного полководца представитель турнира Данияр Жаксылык, открывая мероприятие.

Он пожелал выступающим спортсменам успехов в поединках и новых побед на боксерском ринге.

В двухдневном турнире принимают участие представители Казахстана и России в различных весовых категориях. Организатором мероприятия являются казахстанские соотечественники, проживающие в России.


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#История Казахстана   #Спорт   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Россия   #Память   #Бокс  
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Автор:

Нарымбек Исмагулов

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