Посвященный памяти Бауыржана Момышулы турнир по боксу проходит в Москве
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве открылся турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза Бауыржана Момышулы и приуроченный к 80-летию битвы за Москву, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Молодежь должна быть воспитана на благородных традициях. Традиция - это не мертвая реликвия прошлого, это боевое могучие оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих боев и битв настоящего и будущего», - процитировал слова легендарного полководца представитель турнира Данияр Жаксылык, открывая мероприятие.
Он пожелал выступающим спортсменам успехов в поединках и новых побед на боксерском ринге.
В двухдневном турнире принимают участие представители Казахстана и России в различных весовых категориях. Организатором мероприятия являются казахстанские соотечественники, проживающие в России.
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