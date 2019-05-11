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Посвященный открытию летней Универсиады РК марафон прошел в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в день старта летней Универсиады РК впервые прошел открытый республиканский марафон «AQTÓBE RUN-2019», также посвященный Году молодежи и 150-летию города Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.
Особенностью марафона стало то, что в нем смогли принять участие жители других регионов республики и люди с ограниченными возможностями.
В ходе открытия марафона аким области Ондасын Уразалин пожелал всем участникам удачи, а также призвал актюбинцев к здоровому образу жизни.
Около 500 участников марафона преодолели дистанции в 5 и 10 км, пробежав по улицам города.
Победители и призеры, определенные в разных возрастных категориях, были награждены дипломами и медалями.
Отметим, данный марафон с этого года войдёт в программу летней Универсиады РК.
Между тем традиционный марафон, проводимый ежегодно в Актобе, в этом году состоится 8 июня.
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