Посвященный открытию летней Универсиады РК марафон прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в день старта летней Универсиады РК впервые прошел открытый республиканский марафон «AQTÓBE RUN-2019», также посвященный Году молодежи и 150-летию города Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Особенностью марафона стало то, что в нем смогли принять участие жители других регионов республики и люди с ограниченными возможностями.

В ходе открытия марафона аким области Ондасын Уразалин пожелал всем участникам удачи, а также призвал актюбинцев к здоровому образу жизни.





Около 500 участников марафона преодолели дистанции в 5 и 10 км, пробежав по улицам города.

Победители и призеры, определенные в разных возрастных категориях, были награждены дипломами и медалями.







Отметим, данный марафон с этого года войдёт в программу летней Универсиады РК.

Между тем традиционный марафон, проводимый ежегодно в Актобе, в этом году состоится 8 июня.