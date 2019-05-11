Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 15 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посвященный открытию летней Универсиады РК марафон прошел в Актобе

11 Мая 2019 20:30 133
Поделиться:
Посвященный открытию летней Универсиады РК марафон прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в день старта летней Универсиады РК впервые прошел открытый республиканский марафон «AQTÓBE RUN-2019», также посвященный Году молодежи и 150-летию города Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. 

Новости по теме

Акмолинцы встретили земляков - серебряных призеров Универсиады
Сборная Казахстана по хоккею заняла четвертое место на Универсиаде-2019 Элизабет Турсынбаева поборется за «золото» Универсиады-2019

Особенностью марафона стало то, что в нем смогли принять участие жители других регионов республики и люди с ограниченными возможностями.

В ходе открытия марафона аким области Ондасын Уразалин пожелал всем участникам удачи, а также призвал актюбинцев к здоровому образу жизни.


Посвященный открытию летней Универсиады РК марафон прошел в Актобе
Около 500 участников марафона преодолели дистанции в 5 и 10 км, пробежав по улицам города. 

Победители и призеры, определенные в разных возрастных категориях, были награждены дипломами и медалями.


Посвященный открытию летней Универсиады РК марафон прошел в Актобе 

Отметим, данный марафон с этого года войдёт в программу летней Универсиады РК.

Между тем традиционный марафон, проводимый ежегодно в Актобе, в этом году состоится 8 июня.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Молодежь, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив