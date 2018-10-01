Посвященный Дню СВМДА международный семинар прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - В рамках реализации поручения Главы государства о начале практической работы по развитию и укреплению сотрудничества в военно-политическом измерении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на базе Национального университета обороны имени Первого Президента РК Министерством обороны проведен международный семинар, посвященный 26-летию образования СВМДА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Основными целями семинара стали обсуждение вопросов реализации мер доверия в военно-политическом измерении СВМДА, укрепления взаимного сотрудничества, направленного на обеспечение мира, стабильности и безопасности в Азии. Семинар проходил под руководством заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова», ­ - отмечается в сообщении.

В мероприятии приняли участие чрезвычайные и полномочные послы Катара, Палестины, представители военных ведомств более 20-и государств-членов и страны наблюдатели СВМДА, Министерства обороны и иностранных дел Республики Казахстан, Секретариата СВМДА, военные атташе по вопросам обороны, аккредитованные в Казахстане, а также международные организации «Офис программ ОБСЕ в Астане», «Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества», «Центрально-Азиатский региональный информационный координационный центр».







В ходе семинара участникам был представлен ряд презентаций по истории развития СВМДА, опыту Республики Казахстан в реализации международных договоров и соглашений в области контроля над вооружением и мерам доверия в военно-политическом измерении СВМДА.

В рамках выполнения мероприятий военно-политического измерения СВМДА для участников организовано посещение войсковой части 68665, где они ознакомились с повседневной жизнедеятельностью военнослужащих.









