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    18:37, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Посвященный Дню семьи фестиваль прошел в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Государственной академической филармонии г. Нур-Султан прошел фестиваль «Бақытты отбасы-основа сильного государства», посвященный Дню семьи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Данный фестиваль проходит уже в третий раз. Открытие в этом году началось с видеоролика о семейных ценностях, а также красочным танцем ансамбля «Ай-ару».

    С приветственным словом выступил руководитель столичного управления молодежной политики Кайрат Камбаров.

    «Великий путь начинается с семейного порога. В настоящее время особое внимание уделяется важности укрепления основных семейных ценностей в обществе. В целях укрепления института семьи в августе в столице был организован национальный конкурс «Мерейлі отбасы», куда подали документы 151 семья. Увеличение количества представленных заявок свидетельствует о повышенном интересе общества к семейным ценностям. Очевидно, что такие качества, как нравственность и честность, трудолюбие и доброта, национализм и патриотизм, в первую очередь формируются в семье», - сказал Камбаров.

    Один из самых трогательных моментов фестиваля – исполнение песни незрячими ребятами - 14-летним Ернуром Турмаганбетовом и 15-летней Молдир Жанторе.

    В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители управления внутренней политики города, Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города, НПО и общественные активисты.

    «Цель фестиваля-укрепление института семьи, повышение престижа семьи, пропаганда национальных ценностей брака и семьи, обеспечение преемственности поколений, пропаганда казахстанской модели семьи в сложившихся национальных традициях», - сказала президент общественного фонда «Рухани қоғам әлемі» Лимана Куттыбеккызы.

    В целях расширения масштабов празднования Дня семьи на фестивале состоялась церемония награждения участников.

    За активное участие были вручены грамоты призеру конкурса «Мерейлі отбасы – 2022» Айнагуль Сагитовой, председателю ОО «Әлем әйелдер достығы» Алтынай Танирбергеновой, доценту кафедры религиоведения ЕНУ им.Л. Гумилева Кеншилику Тышкану, школьникам Ернуру Турмаганбетову и Молдир Жанторе.

    Девять лет подряд казахстанцы отмечают День семьи во второе воскресенье сентября. В столице, посвященные этому празднику мероприятия, пройдут в течение сентября.







    Фото : gov.kz


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