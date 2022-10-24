Посвященный Дню Республики автопробег прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 50 автомобилей из клуба автолюбителей с государственными флагами проехались по улицам города от ледового дворца «Almaty Arena» до ледового дворца «Halyk Arena». Колонну автомашин сопровождали сотрудники дорожно-патрульной полиции города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На парковочной зоне ледового дворца «Halyk Arena» был организован автофлешмоб. Из машин была выставлена цифра «25», символизирующая дату принятия Декларации о суверенитете РК – 25 октября.