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Посвященный Дню Победы праздничный концерт проходит в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Мая 2023, 17:00
Посвященный Дню Победы праздничный концерт проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит праздничный концерт под названием «Отанға қызмет – ұлы құрмет», посвященный Дню Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия выступают ансамбль народной музыки «Сарыарка», государственный театр танца «НАЗ», духовой оркестр Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, театр танца «Терра» и другие победители республиканских и международных вокальных конкурсов.

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«Управление культуры города Астаны совместно с другими подведомственными предприятиями акимата проводит концерт, посвященный 9 Мая – Дню Победы. В первую очередь концерт посвящен ветеранам Великой Отечественной войны и тыла. Приглашаем на концерт всех гостей и жителей Астаны. Здесь звучат песни наших отечественных композиторов и произведения военных лет. Кроме того, коллектив Русского драматического театра им.М. Горького представит зрителям театральную постановку», - сообщил заместитель руководителя Управления культуры города Астаны Нуран Камзин.

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Концерт посетили сотни зрителей.

«Эта победа далась нелегко. Это должны знать наши подрастающие дети. Такое нельзя забывать. Поэтому сегодня привела внуков на концерт. С праздником Победы»,- поздравила горожан посетительница концерта Гульзада Есенова.

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