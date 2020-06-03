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Посвященный Дню государственных символов челлендж проведут в Нур-Султане

3 Июня 2020 16:21
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Посвященный Дню государственных символов челлендж проведут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра в 10:00 в столице страны планируется проведение челленджа, посвященного Дню государственных символов. Горожане будут бросать друг другу вызов, предлагая спеть главную песню страны - Государственный гимн Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Видеоролики с использованием хештегов #МеніңТуым #МемлекеттікРәміздер #БізБіргеміз #МеніңЕлімҚазақстан будут размещаться на личных страницах горожан, а также страницах государственных и подведомственных учреждений в социальных сетях.

Ролики призваны укрепить патриотические чувства, единство жителей столицы, а также являются проявлением уважения к государственным символам.

Жителей столицы просят присоединиться к челленджу.

Акция проводится по инициативе акимата Нур-Султана.

Между тем КГУ «Астана жастары» планирует провести 4 июня автопробег с участием около 20 легковых автомобилей и порядка 10 мотоциклов по улицам города.

Кроме того, с 1 июня началась трансляция видеоролика о государственных символах в общественном транспорте, звучат объявления в крупных торговых местах: ТЦ «Евразия», «Астаналық базар», ТЦ «Аружан», ТЦ «Жаннұр», ТЦ «Гүлжан».

4 июня отмечается День государственных символов Республики Казахстан. Государственные символы – это воплощение преемственности между прошлым, настоящим и будущим нашего государства, олицетворяющее самостоятельность и независимость страны во всем мире, ценностные ориентиры, отражающие дух патриотизма, героизм и мудрость народа, стремление к светлому будущему.

В целях повышения уважения к государственным символам в Нур-Султане проводится ряд мероприятий.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Патриотизм, Общество,
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