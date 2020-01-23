Посвященный Абаю трамвай появился в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске появился тематический трамвай, посвященный 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима областного центра.
После модернизации на линию вышел четвертый вагон городского трамвайного парка. На этот раз тематический трамвай посвящен 175-летию великого казахского мыслителя. К оформлению вагона были привлечены лучшие граффити-мастера страны.
«На внешней обшивке вагона изображен сам Абай а внутри пассажиры могут прочесть самую знаменитую его фразу: «Возлюби всех людей, как братьев своих…», выполненную на двух языках», - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, внутри вагона можно прочитать цитаты Абая, а также имеется полка, где размещены брошюры и другие материалы, посвященные творчеству великого поэта.
Фото: yk.kz
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