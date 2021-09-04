Посвящённый 30-летию закрытия Семипалатинского полигона семинар прошел в Аддис-Абебе

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстана в столице Эфиопии Аддис-Абебе прошёл семинар на тему «Достижение мира, свободного от ядерного оружия и ядерных испытаний», посвящённый 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В семинаре приняли участие представители Министерства иностранных дел Эфиопии, секретариата Комиссии Африканского союза, дипломатического корпуса, включая представителей стран «ядерной пятерки», Стокгольмской инициативы, общественные деятели, эксперты Института изучения мира и безопасности, Центра по диалогу, исследованиям и сотрудничеству, студенты Университета Аддис-Абебы, а также журналисты ряда эфиопских изданий.

Посол Казахстана Барлыбай Садыков рассказал о вкладе Казахстана в глобальный процесс разоружения и нераспространения ядерного оружия, о международных инициативах Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, его роли в укреплении международного мира и безопасности.

Весьма символично, что в этом году страны Африки празднуют 25-летие открытия к подписанию Пелиндабского договора о Зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке. В этом же году отмечается 15-летие создания Зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (Семипалатинский договор). Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между двумя зонами.

На мероприятии также выступили представители научно-исследовательских институтов, общественные деятели Эфиопии, послы Индонезии, Швеции, Ирана, а также представитель миссии Японии при Африканском союзе.

Спикеры отметили необходимость дальнейшей совместной работы международного сообщества с активным участием Казахстана над укреплением режима разоружения и нераспространения ядерного оружия в мире.

В рамках семинара состоялся показ документального фильма Андре Сингера «Откуда дул ветер», а также организована фотовыставка под названием: «Сильнее смерти», приуроченная к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона.

По итогам семинара участники высоко оценили вклад Казахстана и его народа в международный процесс ядерного разоружения и нераспространения, и подчеркнули свой интерес к укреплению дружественных связей с нашей страной.