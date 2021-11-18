Посвящённый 30-летию Независимости Казахстана скетчбук выпустят павлодарские школьники

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области готовят скетчбук «Тәуелсіздік дәуірі» к 30-летию Независимости Казахстана. Организаторами проекта стали педагоги Актогайской детской школы искусств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В организациях образования Актогайского района дан старт информации для выпуска скетчбука «Тәуелсіздік дәуірі», посвящённого 30-летию Независимости Республики Казахстан. Организаторами стали педагоги Актогайской детской школы искусств«, - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Цели проведения - воспитание казахстанского патриотизма у школьников, формирование высоконравственного, ответственного, инициативного и социально-компетентного гражданина.

«В подготовке скетчбука принимают участие школьники от 7 лет и старше, педагоги и жители села. Педагогами школ для скетчбука собраны более 100 работ учащихся: зарисовки, наброски, мысли, идеи детей, связанные с независимостью Казахстана», - добавили в ведомстве.

Проект проводят в два этапа: сбор информации для выпуска скетчбука - с 15 по 30 ноября и его изготовление - с 1 по 10 декабря.

Фото управления образования Павлодарской области.