Посвященный 30-летию Независимости Казахстана круглый стол прошел в Маскате
МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - В Маскате состоялся круглый стол, посвященный 30-летию Независимости Казахстана и Дню Первого Президента Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие оманские эксперты и представители академических кругов и средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со сслыкой на пресс-службу МИД РК.
Посол РК в Омане Нажмедин Мұхаметәліұлы рассказал об истории становления Казахстана как независимого государства и ознакомил участников мероприятия с ключевыми этапами и событиями страны за 30 лет. При этом оманские эксперты проявили особый интерес к добровольному отказу Казахстана от ядерного оружия и его политике в сфере ядерного разоружения и нераспространения.
В рамках мероприятия также обсуждены достижения Казахстана за годы независимости и роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии страны.
Главный редактор газеты «AsdaaOman» Али Халфан аль-Хасани заявил, что несмотря на трудности в начале пути независимости, Казахстан преодолел этот переходный период и стал лидером в регионе. Кроме того, он рассказал о роли Первого Президента РК в истории страны, который помог стать авторитетным государством на международной арене. Он также высоко оценил политику Президента Касым-Жомарта Токаева, который активно внедряет серьезные и последовательные реформы.
- 100 рассказов о независимости: «Пусть будет высоким наш шаңырақ»
- В Караганде прошло первенство по футзалу среди сотрудников правоохранительных органов
- В честь 30-летия Независимости РК в Венгрии выпущена почтовая марка
- «Казфосфат» к 30-летию Независимости сдал ряд социальных объектов в Жамбылской области
- Аким Алматы вручил награды нуротановцам в канун 30-летия Независимости
- Посвященные 30-летию Независимости Казахстана мероприятия продолжаются в Турции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана