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Посвященный 30-летию Независимости Казахстана круглый стол прошел в Маскате

14 Декабря 2021 14:19
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Посвященный 30-летию Независимости Казахстана круглый стол прошел в Маскате

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - В Маскате состоялся круглый стол, посвященный 30-летию Независимости Казахстана и Дню Первого Президента Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие оманские эксперты и представители академических кругов и средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со сслыкой на пресс-службу МИД РК.

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Посол РК в Омане Нажмедин Мұхаметәліұлы рассказал об истории становления Казахстана как независимого государства и ознакомил участников мероприятия с ключевыми этапами и событиями страны за 30 лет. При этом оманские эксперты проявили особый интерес к добровольному отказу Казахстана от ядерного оружия и его политике в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

В рамках мероприятия также обсуждены достижения Казахстана за годы независимости и роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии страны.

Главный редактор газеты «AsdaaOman» Али Халфан аль-Хасани заявил, что несмотря на трудности в начале пути независимости, Казахстан преодолел этот переходный период и стал лидером в регионе. Кроме того, он рассказал о роли Первого Президента РК в истории страны, который помог стать авторитетным государством на международной арене. Он также высоко оценил политику Президента Касым-Жомарта Токаева, который активно внедряет серьезные и последовательные реформы.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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