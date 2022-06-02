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    15:00, 02 Июнь 2022 | GMT +6

    Посвященный 30-летию госсимволов РК концерт пройдет в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия государственных символов РК партия AMANAT 3 июня проведет концерт в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    В пятницу, 3 июня, в Нур-Султане на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт «Менің Елім», посвященный 30-летию со дня принятия государственных символов Республики Казахстан.

    Организатором мероприятия выступает партия AMANAT.

    Для горожан и гостей столицы выступят известные казахстанские звезды: Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, V$XV Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.

    Зрителей также порадуют своими выступлениями AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова и др.

    Начало концерта в 18:00. Вход свободный для всех желающих.


    Теги:
    Общество AMANAT Астана Государственные символы РК
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