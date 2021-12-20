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Посвящённый 180-летию Кашагана Күржіманұлы айтыс акынов прошел в Актау

20 Декабря 2021 14:58
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Посвящённый 180-летию Кашагана Күржіманұлы айтыс акынов прошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау 19 декабря акиматом города проведен региональный айтыс акынов «Қайыртпай кеткен - Қашаған», посвященный 180-летию Кашагана Күржіманұлы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В творческом состязании, посвящённому 30-летию Независимости, приняли участие 12 акынов из Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей. Айтыс проходил в два этапа. Акыны затрагивали самые актуальные темы. От национальных ценностей казахского народа до воспитания подрастающего поколения, а также главные достижения за годы независимости.

В составе жюри были акыны, члены Союза писателей и журналистов: Рахат Косбармаков, Анар Шамшадинова, Гулаим Даутбай, а также призеры республиканского и областного айтыса акынов Фархад Мусаев и Алтынбек Суюнбекулы.

«Этот год для нашей страны особенный. 30 лет нашей Независимости. При поддержке акимата города был проведен айтыс, посвященный 180-летию со дня рождения известного в средней Азии айтыскера Кашагана из Мангистау. На айтыс были приглашены как местные поэты, так и из западных регионов для обмена опытом», - рассказал член жюри, поэт Фархад Мусаев.

По решению жюри Гран-при был удостоен акын из Бейнеу Нурсултан Онгарбаев.

Первое место занял Мурадым Мирланов из Западно-Казахстанской области. Второе место заняли акын из Каракиянского района Азамат Орынбасаров и актюбинец Нурбол Жауынбаев, третье место заняли акыны из Мунайлы и Бейнеу Зейнетулла Косымбаев и Ерсултан Аушанов. Победителям были вручены денежные премии.

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#Культура   #Юбилей   #Мангистауская область   #Регионы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аида Абулханова

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