Посвященный 150-летию Александра Затаевича этнографический концерт прошел в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве на сцене Большого зала Российской академии музыки им. Гнесиных прошел этнографический концерт в исполнении казахстанских артистов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, организованное Министерством культуры и спорта РК, приурочено к 150-летию со дня рождения музыковеда-этнографа, композитора, народного артиста Казахстана Александра Затаевича.

Под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля РК Динзухры Тлендиевой Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» им. Н. Тлендиева исполнил казахские фольклорные произведения и кюи. Прозвучали шедевры казахского народного творчества, произведения Е. Брусиловского, Абая, Н. Тлендиева, Курмангазы, Даулеткерея.

На сцене также выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы. В их числе Айгуль Улкенбаева, Еркин Чукманов, Дастан Есентемиров, Ардак Балажанова, Дулат Токанов, Перизат Турарова и другие.

Как рассказал ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, заслуженный деятель РК Арман Жудебаев, мероприятие организовано в рамках реализации инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, обозначенных в программе «Рухани жанғыру» и статье «Семь граней Великой степи».

«Вклад Александра Затаевича в сохранение наследия казахской музыки и искусства огромен. Сегодня мы вновь вспоминаем о том влиянии, которое он оказал на нашу культуру. Поэтому наш долг – сберечь эти труды для нового поколения», - сообщил А. Жудебаев.

Гости мероприятия отметили профессионализм казахстанских музыкантов, высоко оценив представленный репертуар, чистоту и оригинальность исполнения. Концерт завершился под бурные овации восторженной московской публики и наших соотечественников.