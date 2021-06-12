Посвященный 100-летию Компартии Китая круглый стол прошел в режиме онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме онлайн состоялся круглый стол «Историческое чудо Китая», посвященный 100-летию Коммунистической партии Китая. В мероприятии приняли участие казахстанские и международные эксперты-китаисты, а также дипломаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своем приветственном слове эксперт-китаист Антон Бугаенко, на которого сегодня была возложена миссия модератора мероприятия, 100-летний юбилей Компартии Китая – это хороший повод поговорить как об успехах и вызовах стоящих перед руководящей страной Коммунистической партией Китая, так и о ее роли в развитии казахстанско-китайских отношений.

А Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо назвал его событием мирового масштаба.

«Поэтому, естественно, данный феномен в фокусе внимания научного сообщества всех стран. С одной стороны, это говорит о растущем интересе международной общественности к Китаю и КПК, а с другой стороны, это показывает, что Китай и КПК сегодня оказывают огромнейшее влияние на геополитическую и геоэкономическую ситуацию, а также систему глобального управления и формирование миропорядка», – отметил г-н Чжан Сяо.

Он подчеркнул, что за 100 лет Компартия Китая из нескольких марксистских кружков численностью в 50 человек превратилась в самую масштабную правящую партию в мире, насчитывающую 92 млн человек и прошла весьма непростой, но славный путь. И победа Компартии Китая продиктована не столько случайностью, сколько исторической неизбежностью.

По мнению председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» при МИД РК Болата Нургалиева, тема сегодняшней встречи весьма актуальна, а ее значение выходит за пределы исследования исторических реалий одной страны.

Он объяснил свою точку зрения.

«Современный Китай, как ключевой драйвер глобальной экономики, играет все возрастающую роль в международном развитии и сотрудничестве. Будучи Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, я три года проработал в Китае, и имею основанное на лично увиденном представление о потенциале этой великой страны. Меня особо впечатляет китайская динамика социально-экономической трансформации и модернизации, в которых ключевую роль, бесспорно, играет Коммунистическая партия. Феномен созидательного воздействия КПК на развитие Китая и современного мира представляет значительный научный и практический интерес», – подчеркнул спикер.

В рамках круглого стола выступил и заместитель директора Библиотеки Первого Президента – Елбасы Тимур Шаймергенов, который напомнил о вкладе Нурсултана Назарбаева в развитие двусторонних отношений.

«В 2015 году Первый Президент РК – Елбасы Н.А.Назарбаев прочитал лекцию в Центральной партшколе КПК. Тогда Елбасы отметил, что «сегодняшние ее слушатели – это завтрашние проводники курса Компартии Китая. Вы – авангард на пути воплощения «китайской мечты» и возрождения нации. Ведь уникальный феномен XXI века, называемый «подъемом Китая», мы рассматриваем, в первую очередь, как возможность для развития всего региона», – констатировал Т. Шаймергенов.

Отдельного внимания заслуживает выступление востоковеда, профессора РУДН, члена Президиума Евразийской академии телевидения и радио Юрия Тавровского.

«Своими впечатляющими успехами в строительстве социалистического общества в условиях ХХI века Компартия Китая вдохновляет всех сторонников «красного проекта». В то же время пример возрождения и торжества социалистических идей внушает ужас и ненависть в либерально-капиталистическую мировую элиту. Она не дождалась «изменения цвета» великой державы и сама впала в период дряхлости и дезинтеграции», – заявил Ю. Тавровский.

В свою очередь, помощник директора Института иностранных языков Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, известный китайский переводовед Ван Юе напомнила, что в 2021 году исполняется 30 лет независимости стран Центральной Азии.

«Китай – одна из первых стран, признавших и установивших дипломатические отношения со странами Центральной Азии. Китай также стал одной из первых стран, которую посетили лидеры пяти стран Центральной Азии. Мы верим, что развитие отношений между Китаем и странами Центральной Азии откроет новые возможности», – выразила надежду эксперт.

Напомним, 23 июля исполнится 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, которая по праву считается одной из самых многочисленных и могущественных партий. Сегодняшнее мероприятие еще раз подчеркнуло важность этой даты не только для Поднебесной, но и для всего мира.



