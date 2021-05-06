РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 06 Май 2021 | GMT +6

    Посвященные Дню защитника Отечества мероприятия прошли в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в регионе в канун Дня защитника Отечества проведен ряд праздничных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Череда мероприятий началась с принятия учащихся школ города Кокшетау в ряды республиканской детско-юношеской организации «Жас Ұлан», в котором принял участие аким области Ермек Маржикпаев.

    Насыщенной оказалась встреча руководителя региона с женщинами-военнослужащими и сотрудницами правоохранительных органов.

    В своем приветственном слове Ермек Маржикпаев, поздравляя представительниц прекрасного пола, выразил слова благодарности за их добросовестный, общественно значимый труд.

    «За тридцать лет Независимости проделана большая работа по развитию Вооруженных сил и правоохранительной системы Казахстана.

    Современную военную и правоохранительную сферы представить себе без участия женщины невозможно. Женские профессии незаменимы не только в кадровой работе, делопроизводстве, но и в следствии, дознании, криминалистике и на оперативной работе многие офицеры – женщины. Выбрав не простую профессию, вы демонстрируете искреннюю любовь к родному краю и настоящий патриотизм», - подчеркнул аким области.

    После поздравления женщин, руководитель региона принял участие в торжественном приеме, в рамках которого состоялась церемония награждения ведомственными наградами Министерства обороны РК и благодарственными письмами сотрудников силовых ведомств области.

    «День защитника Отечества связан с празднованием Дня Победы и это не случайно, ведь признание заслуг наших дедов, братьев и коллег перед Отечеством неоценимы. Это еще одно напоминание нам о том, что наш народ способен на великие свершения. Сегодня мы чествуем и выражаем слова благодарности всем тем, кто служит на благо страны и тем, кто находится на страже закона, неся на своих плечах миссию по защите общественного порядка, безопасности и прав людей», - отметил аким области в своей приветственной речи.

    В завершении дня Ермек Маржикпаев посетил воинскую часть 5510 и поздравил военнослужащих с предстоящим праздником. В ходе мероприятия за профессионализм и безупречную службу благодарственными письмами акима области и памятными подарками награждены 15 военнослужащих.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!