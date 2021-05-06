Посвященные Дню защитника Отечества мероприятия прошли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в регионе в канун Дня защитника Отечества проведен ряд праздничных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Череда мероприятий началась с принятия учащихся школ города Кокшетау в ряды республиканской детско-юношеской организации «Жас Ұлан», в котором принял участие аким области Ермек Маржикпаев.

Насыщенной оказалась встреча руководителя региона с женщинами-военнослужащими и сотрудницами правоохранительных органов.

В своем приветственном слове Ермек Маржикпаев, поздравляя представительниц прекрасного пола, выразил слова благодарности за их добросовестный, общественно значимый труд.

«За тридцать лет Независимости проделана большая работа по развитию Вооруженных сил и правоохранительной системы Казахстана.

Современную военную и правоохранительную сферы представить себе без участия женщины невозможно. Женские профессии незаменимы не только в кадровой работе, делопроизводстве, но и в следствии, дознании, криминалистике и на оперативной работе многие офицеры – женщины. Выбрав не простую профессию, вы демонстрируете искреннюю любовь к родному краю и настоящий патриотизм», - подчеркнул аким области.

После поздравления женщин, руководитель региона принял участие в торжественном приеме, в рамках которого состоялась церемония награждения ведомственными наградами Министерства обороны РК и благодарственными письмами сотрудников силовых ведомств области.

«День защитника Отечества связан с празднованием Дня Победы и это не случайно, ведь признание заслуг наших дедов, братьев и коллег перед Отечеством неоценимы. Это еще одно напоминание нам о том, что наш народ способен на великие свершения. Сегодня мы чествуем и выражаем слова благодарности всем тем, кто служит на благо страны и тем, кто находится на страже закона, неся на своих плечах миссию по защите общественного порядка, безопасности и прав людей», - отметил аким области в своей приветственной речи.

В завершении дня Ермек Маржикпаев посетил воинскую часть 5510 и поздравил военнослужащих с предстоящим праздником. В ходе мероприятия за профессионализм и безупречную службу благодарственными письмами акима области и памятными подарками награждены 15 военнослужащих.