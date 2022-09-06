Посвященные Ахмету Байтурсынову и Талгату Бегельдинову монеты выпустит Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL и TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL. Монеты продолжают серию «Выдающиеся события и люди», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL

5 сентября 2022 года исполнилось 150 лет казахскому просветителю, общественному деятелю, ученому, лингвисту и тюркологу Ахмету Байтурсынову.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от него – элементы национального орнамента. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части монет находятся надписи, обозначающие номиналы: 500 TEŃGE – на монете из серебра, 100 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор. По левой стороне расположена надпись Ag 925, обозначающая металл изготовления монеты и его пробу, по правой стороне – надпись 24 g, обозначающая массу.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Ахмета Байтурсынова, выполненное в стиле плакатной графики. Справа от портрета в обрамлении стилизованного изображения книги расположены надписи 150 JYL и Ahmet Baıtursynuly. В верхней части изображены логотип НБК и год чеканки – 2022. В нижней части – изображение пера, годы жизни Ахмета Байтурсынова – 1872 и 1937. В нижней части под изображением пера расположена надпись Bilim álemdi qutqarady.

Монеты изготовлены:

- из серебра массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качества proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2000 штук;

Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге

- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 000 штук.

Изображение монет из мельхиора номиналом 100 тенге

О коллекционных монетах TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL

5 августа 2022 года исполнилось 100 лет советскому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) монеты расположено портретное изображение Талгата Бегельдинова, датируемое временем окончания Великой Отечественной войны. Слева от портрета – самолеты-штурмовики и надпись 100 JYL. Под изображением портрета расположены числовые обозначения года рождения Талгата Бегельдинова – 1922 – и года чеканки монеты – 2022, а также надпись TALǴAT BIGELDINOV. Все надписи разделены звездами.

Коллекционные монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук.

Изображение монет

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в индивидуальной блистерной упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Фото: nationalbank.kz



