Посвященные Абаю и аль-Фараби марки выпустили в Швейцарии

БЕРН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Швейцарии инициировало выпуск юбилейных почтовых марок к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая и 1150-летию тюркского философа Абу Наср аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Посольство использует выпущенные марки в своей ежедневной деловой корреспонденции. Ведутся переговоры по распространению юбилейных марок по всей территории Швейцарии.

Швейцария не раз принимала у себя международные филателистические выставки, а почта и марки этого государства являются одним из главных брендов страны. Марки SwissPost особенно популярны среди коллекционеров и туристов, а оборот этой компании по почтовым услугам достигает 2 млрд писем в год.

В Швейцарии, несмотря на высокое развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов, почта остается одним из наиболее популярных коммуникационных ресурсов. Это касается не только граждан и резидентов страны, но и компаний, международных организаций, федеральных, кантональных и муниципальных органов власти.