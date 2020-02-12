+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -7 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посвященные Абаю и аль-Фараби марки выпустили в Швейцарии

12 Февраля 2020 08:35
Поделиться:
Посвященные Абаю и аль-Фараби марки выпустили в Швейцарии

БЕРН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Швейцарии инициировало выпуск юбилейных почтовых марок к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая и 1150-летию тюркского философа Абу Наср аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Новости по теме
Ветер гор и степей: международная выставка к 175-летию Абая открылась в Семее
К 175-летию Абая открылась книжная выставка для незрячих Семея 175-летие Абая: айтыс среди студентов пройдет в Караганде Основные торжества в честь 175-летия Абая в Семее пройдут в новом спорткомплексе – Ермак Салимов

Посольство использует выпущенные марки в своей ежедневной деловой корреспонденции. Ведутся переговоры по распространению юбилейных марок по всей территории Швейцарии.

Швейцария не раз принимала у себя международные филателистические выставки, а почта и марки этого государства являются одним из главных брендов страны. Марки SwissPost особенно популярны среди коллекционеров и туристов, а оборот этой компании по почтовым услугам достигает 2 млрд писем в год.

В Швейцарии, несмотря на высокое развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов, почта остается одним из наиболее популярных коммуникационных ресурсов. Это касается не только граждан и резидентов страны, но и компаний, международных организаций, федеральных, кантональных и муниципальных органов власти.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, аль-Фараби, Абай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив