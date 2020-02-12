-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Посвященные Абаю и аль-Фараби марки выпустили в Швейцарии
БЕРН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Швейцарии инициировало выпуск юбилейных почтовых марок к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая и 1150-летию тюркского философа Абу Наср аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.
Посольство использует выпущенные марки в своей ежедневной деловой корреспонденции. Ведутся переговоры по распространению юбилейных марок по всей территории Швейцарии.
Швейцария не раз принимала у себя международные филателистические выставки, а почта и марки этого государства являются одним из главных брендов страны. Марки SwissPost особенно популярны среди коллекционеров и туристов, а оборот этой компании по почтовым услугам достигает 2 млрд писем в год.
В Швейцарии, несмотря на высокое развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов, почта остается одним из наиболее популярных коммуникационных ресурсов. Это касается не только граждан и резидентов страны, но и компаний, международных организаций, федеральных, кантональных и муниципальных органов власти.
- Посол Казахстана встретился со спикером Парламента Эстонии
- Вопросы сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей обсуждены в Сеуле
- Ветер гор и степей: международная выставка к 175-летию Абая открылась в Семее
- Сенаторы наблюдали за ходом парламентских выборов в Азербайджане
- К 175-летию Абая открылась книжная выставка для незрячих Семея
- Более 20 казахстанок находились в сексуальном рабстве в Бахрейне – МИД РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана