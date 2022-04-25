Посвященные 90-летию Какимбека Салыкова мероприятия провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию государственного деятеля, поэта Какимбека Салыкова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столице в рамках мероприятий, посвященных 90-летию Какимбека Салыкова, была открыта мемориальная доска, проведены книжные и фото выставки. Также был организован концерт в государственной филармонии им. Е. Рахмадиева. В торжественных мероприятиях приняли участие известные ученые и общественные деятели, деятели искусств и культуры из Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Караганды, Москвы и других городов.

«В последние годы Какимбек Салыков очень много писал и занимался творчеством. Он словно понимал, что его главный путь, задача, особенность – это поэзия. Как будто он создан для творчества и написания стихов. После 1990-х годов он много работал, чтобы восполнить этот пробел. Он старался передать то, что видел в жизни, свои взгляды и мнения, чувства через поэму. Его жизненный опыт был положен в основу многих стихотворений, были написаны замечательные песни, известные в народе», - вспоминает писатель, драматург Дулат Исабеков.

В Нур-Султане на доме, где проживал Какимбек Салыков с 2002 по 2013 годы, в торжественной обстановке установлена мемориальная доска. Какимбек Салыков написал слова песен, широко известных в народе.

«В этом доме проживали двое известных нашему народу граждан. Один из них – крупнейший казахский композитор, Герой труда Еркегали Рахмадиев, второй – большой казахский поэт, государственный и общественный деятель Какимбек Салыков, в честь которого установлена мемориальная доска. Песни Какимбека Салыкова широко распространились по казахским степям. Его стихи и поэмы запали в сердца людей. На доме, где он жил, в священный месяц Рамазан установлена мемориальная доска. Имя человека, служившего своей стране, своему народу, никогда не угасает. Оно всегда остается с народом, с нацией», - сказал поэт, заслуженный деятель РК Несипбек Айтулы.

Какимбек Салыков, сочетавший творчество и служебную деятельность, внес значительный вклад в развитие современного Казахстана. С близким другом, известным композитором Еркегали Рахмадиевым жил по соседству в одном доме. Теперь рядом с памятной доской Е. Рахмадиева установлена мемориальная доска в честь Какимбека Салыкова.

«Он был гуманным человеком. Для него была открыта мемориальная доска. Это его подарок от народа», - сказал народный герой РК Тохтар Аубакиров.

Горный инженер, начальник шахты, секретарь парткома Жезказганского горно-металлургического комбината, руководитель горкома, инспектор ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Каракалпакской областной партии, депутат Верховного Совета Казахстана. Это путь деятельности Какимбека Салыкова. Талантливая личность совмещала карьеру с творчеством.

Первые стихи Какимбека Салыкова начинают публиковаться в казахстанских газетах и журналах с конца 60-х годов. С 1972 года сборник стихов поэта, ставшего членом Союза писателей СССР, «Жезкиік» получил широкую известность и был переведен на русский и кыргызский языки. Позже известные композиторы Нургиса Тлендиев и Жаксыкелды Сеилов написали песни на эти стихи.